توقيف 3 مهندسين على خلفية التحقيقات بسوء تخزين محصول القمح في الحسكة

صرح محافظ الحسكة اللواء غسان خليل بأنه "من خلال متابعة موضوع المخالفات الحاصلة في فرع الحبوب بالقامشلي تم ضبط مستودع في بلدة خربة عمو يستخدم لتخزين وتهريب الحبوب"



و قد تم حجز سيارتين محملتين بالأقماح وفرار ٤ سيارات إلى مناطق خارج السيطرة، وتوجه بالتحرز على المستودع المذكور والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة .



وكان محافظ الحسكة وجه بتوقيف مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي المهندس عبيدة العلي على ذمة التحقيق في فرع الأمن الجنائي بالحسكة.



و جاء التوقيف على خلفية تقارير اللجان المشكلة التي أثبتت سوء التخزين في مادة القمح بمركز جرمز والهدر في المال العام، والكشف الحسي من قبل محافظ الحسكة اللواء غسان خليل خلال جولة ميدانية



واتضح سوء تخزين محصول القمح المستلم خلال العام ٢٠١٩ وتشدير الأكداس بشكل عشوائي وعدم تغطيتها بشكل كامل حيث تم استخدام غطاء قماشي فقط دون وجود عازل مطري ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى الأقماح وتعريضها للرطوبة والتلف مستقبلاً.



وكشف التحقيق وجود كميات من أكياس القمح الجيد من أرضيات الأكداس تم وضعها بجانب الأقماح التالفة التي تم التعاقد على بيعها للمتعهد الخاص.



وبناء على ذلك أوقف مركز فرع الأمن الجنائي بالقامشلي ٣ مهندسين من فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي على خلفية التحقيقات علماً أن رئيس مركز جرمز وعدد من العاملين فيه مازالوا متوارين عن الأنظار.



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