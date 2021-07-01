توقيف متعاملين بغير الليرة السورية في اللاذقية

أوقف فرع الأمن الجنائي في اللاذقية اليوم شخصين يتعاملان بغير الليرة السورية ويقومان بتصريف العملة الأجنبية وترويجها بشكل غير قانوني.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار ملاحقة ومتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية ومن يقومون بتصريف العملة الأجنبية وترويجها بشكل غير قانوني تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من توقيف شخصين ومصادرة مبلغ 42 ألفا و900 دولار أمريكي ومبلغ عشرة ملايين وثمانمئة ألف ليرة لافتة إلى أن أحدهما مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم تصريف عملات أجنبية.



وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بإقدامهما على تصريف العملات الأجنبية مقابل المنفعة المادية بشكل غير قانوني بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين مشيرة إلى إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي في اللاذقية وما زالت الأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية.