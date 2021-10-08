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توقيف عدّة أشخاص قاموا بسرقة منازل وسلب أجهزة خليوية ومبالغ مالية من المواطنين في حلب.

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم تمكن قسم شرطة العزيزية في حلب من إلقاء القبض على المدعو( كرمو. ح ) وهو بحالة السكر العلني وتبين بأنه مطلوب أيضاً بجرم سرقة، وبالتحقيق معه في فرع الأمن الجنائي بحلب اعترف بعدة سرقات (أدوات منزلية - أكبال نحاسية - أبواب حديدية) كما اعترف بإقدامه على سلب أجهزة خليوية ومبالغ مالية من المواطنين ليلاً وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم أيضاً.

تم استرداد بعض المسروقات ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.