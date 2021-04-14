توقيف شخص يمتهن سرقة الأجهزة الخليوية من السيارات والمنازل بطريقة المغافلة

ادعت إحدى السيدات المقيمة في حي المشروع الثاني باللاذقية بإقدام شخص مجهول على سرقة أجهزة خليوية من منزلها نهاراً أثناء تواجدها فيه.



ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من معرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه بفترة وجيزة ، حيث تبين أنه يدعى (محمد. ج) ، وهو من أرباب السوابق بجرائم السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تسلق شرفة منزل المدعية أثناء وجودها فيه نهاراً وسرقة جهازين خليويين نوع آيفون بطريقة المغافلة،كما اعترف بإقدامه على سرقة أجهزة خليوية أخرى من منازل وسيارات بنفس الطريقة.



تم استرداد أربعة أجهزة خليوية مسروقة وسلمت الى أصحابها أصولاً.