استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون

توقيف شخص يمتهن سرقة الأجهزة الخليوية من السيارات والمنازل بطريقة المغافلة

ادعت إحدى السيدات المقيمة في حي المشروع الثاني باللاذقية بإقدام شخص مجهول على سرقة أجهزة خليوية من منزلها نهاراً أثناء تواجدها فيه.

ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من  معرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه بفترة وجيزة ، حيث تبين أنه يدعى (محمد. ج) ، وهو من أرباب السوابق بجرائم السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تسلق شرفة منزل المدعية أثناء وجودها فيه نهاراً وسرقة جهازين خليويين نوع آيفون بطريقة المغافلة،كما اعترف بإقدامه على سرقة أجهزة خليوية أخرى من منازل وسيارات بنفس الطريقة.

تم استرداد أربعة أجهزة خليوية مسروقة وسلمت الى أصحابها أصولاً.