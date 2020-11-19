توقيف شخص يزاول مهنة تحويل الأموال بشكل غير قانوني

من خلال مراقبة ومتابعة الأشخاص المتعاملين بمهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة وأثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في حماة بمهامها اشتبهت بشخص في حي (المرابط)، وقامت بإلقاء القبض عليه وبتفتيش الحقيبة التي كان يحملها عثر فيها على مبلغ /8.700/ ثمانية آلاف وسبعمائة دولار أميركي، ومبلغ /976.000/ تسعمائة وستة وسبعين ألف ليرة سورية، وأربعة أجهزة خليوية تبين أنه يدعى (ي.ح)، وبالتحقيق معه اعترف بمزاولته مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع شقيقه المتواري وتعامله بغير الليرة السورية.



تم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، ومازالت البحث مستمراً عن شقيقه المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.





وزارة الداخلية