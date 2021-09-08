توقيف شخص في حلب يقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخص في حلب يقوم بمزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول قيام شخص بتسليم الحوالات المالية بطريقة غير قانونية تم إلقاء القبض على الشخص المطلوب وصودر منه مبلغ 8370 دولارا أمريكيا ومبلغ 25 مليون ليرة سورية وتم حجز سيارة خاصة نوع كيا سيراتو يستخدمها أثناء عمله.



وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع الشخص المقبوض عليه اعترف بإقدامه على التعامل مع أشخاص خارج القطر حيث يقوم باستلام حوالات مالية بالدولار والليرة السورية بطريقة غير شرعية ويسلمها لأشخاص ضمن مدينة حلب وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.