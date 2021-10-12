توقيف شبكة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية في اللاذقية

بناءً على شكوى المواطن (م . ج) حول ورود اتصالات هاتفية إليه ورسائل عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص مجهولين يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوي بحقه من قبل فتيات .



تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من توقيف أحد أفراد الشبكة وتبين أنه يدعى (محمد . ح) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المدعوين (عمر . ز) و(محمد. س)، والفتاتين (وفاء. هـ ) و(خلود. ب) على انتحال صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي للقيام بابتزاز المدعي وإيهامه بوجود شكاوي وتقارير مزيفة وتهديده بها، وسلبه مبالغ مالية وذلك بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وتقاسم المبالغ فيما بينهم .



تم استدراج باقي أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم ضمن أحياء مدينة اللاذقية ، وبالتحقيق معهم اعترف كل من المدعوين (عمر) و(محمد) بانتحالهما صفة ضابط وعنصر بالأمن الجنائي بقصد الابتزاز والمنفعة المادية من المدعي واعترفت الفتاتين (وفاء وخلود) أنهما على معرفة مسبقة بالمدعي وقامتا بالتنسيق مع الشابين المقبوض عليهما بعد إعلامهما أن المدعي يمتلك أموال كثيرة لسلبه، وقاموا بسلبه مبلغ مالي وقدره حوالي ثمانية ملايين ليرة سورية على عدة دفعات بحجج مختلفة عقب كل اتصال أو محادثة معه على الانترنت .



تم مصادرة جوالاتهم ومبلغ مالي قدره مائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء أصولاً.