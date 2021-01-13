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توقيف شبكة تعاطي وترويج مخدرات في حماة مؤلفة من (11) شخص بينهم امرأة

تمكن فرع مكافحة المخدرات في حماة من إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من (11) شخص بينهم امرأة يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وصودر منهم كمية خمسة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و( 4.955 ) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسين حبة كبتاغون مخدرة مع بندقية حربية وقنابل  ومذخرات مع طلقات ومسدس خلبي، ومبلغ مالي وقدره /2.200.000/ مليونين ومائتي ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التعاطي والترويج للمواد المخدرة بالاشتراك مع عدد من المتوارين في مدينة حماة لقاء المنفعة المادية.

ومازالت التحقيقات مستمرة حتى إلقاء القبض على كافة المتورطين بهذه القضية، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص  .