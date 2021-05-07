توقيف شبكة تتعامل بغير الليرة السورية

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية وتصريف العملة الأجنبية وترويجها وبعد ورود معلومات مؤكدة لقسم شرطة الرمل الجنوبي حول إقدام أشخاص على تصريف العملة الأجنبية والتعامل بغير الليرة السورية والتلاعب بسعر الصرف وترددهم على احد المنازل المشبوهة بمحلة الحرش باللاذقية كونه مقر لعملهم بالتصريف ونتيجة المتابعة الدقيقة والتحري وجمع المعلومات تمكن القسم بعد نصب الكمين اللازم من مداهمة المنزل المذكور وإلقاء القبض على كل من ( ماهر - ع) مواليد ١٩٨٤ صاحب المنزل ورئيس الشبكة، و (يحيى - ب) مواليد ١٩٦٢، و (حسام - ك) مواليد ١٩٧٥، وبتحري منزله عثر بداخله على مبلغ سبعة ملايين ليرة سورية وثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي ودفتر حساب وحاسبة وعثر بحوزة (يحيى) على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ليرة سورية وستمائة دولار أمريكي وعثر بحوزة (حسام) على مبلغ ألف دولار أمريكي وخمسة يورو وتسعة آلاف ليرة لبنانية، يقومون بتصريف الأموال بطرق غير شرعية تم مصادرة الأموال وإيداعها لدى مصرف سورية المركزي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين واعترف المدعو (يحيى) بتصريف مبلغ ألف وأربعمائة دولار أمريكي للمدعو (عماد الدين - د) مواليد ١٩٧٦، واعتراف المدعو (ماهر) بتصريف مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكي للمدعو (عبدو - ا) مواليد ١٩٧٦ ومبلغ ألفي دولار أمريكي للمدعو (يوسف - ت) مواليد ١٩٦٥ تم إلقاء القبض على كل من (عماد الدين - عبدو - يوسف) المذكورين تباعاً واعترفوا بما نسب إليهم .



مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي باللاذقية .





المصدر: وزارة الداخلية