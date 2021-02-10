توقيف رئيس جمعية فلاحية لمتاجرته بـ ٦٣٠كغ من الشعير في اللاذقية

أوقفت الجهات المختصة في اللاذقية رئيس الجمعية الفلاحية في قرية البودي بريف جبلة المدعو م.ي على خلفية بيعه ٦٣٠كغ من مادة الشعير لأحد مربي الدواجن.



وقال مصدر في المحافظة : إن “رئيس الجمعية الفلاحية المدعو م.ي. استلم من المصرف الزراعي ٦٣٠ كغ من الشعير كان يفترض توزيعها على الفلاحين المنتسبين للجمعية”.



وتابع “لكن رئيس الجمعية تصرف بالكمية كاملة وباعها في السوق لصاحب مدجنة بسعر مضاعف عن سعرها”.



وأضاف المصدر، أن “صاحب المدجنة اعترف بشراء الكمية من رئيس الجمعية الفلاحية و تم استخدامها في مدجنته”.



و أردف المصدر، أنه “تم استدعاء ٤ أشخاص من المسجلين بالجمعية و الاستماع لإفاداتهم وبالتحقيق مع رئيس الجمعية الفلاحية أقر المذكور باستلام الكمية من المصرف الزراعي وبيعها في السوق لمصلحته الشخصية”.



وختم المصدر “تم تنظيم الضبط اللازم بتفويض قضائي ومن رئيس النيابة العامة، على أن تتم المتابعة والتوسع بالتحقيق من قبل الجهات المختصة”.





تلفزيون الخبر