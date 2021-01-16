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توقيف السارقين في حي الشاليهات الجنوبية باللاذقية

تمكن قسم شرطة الرمل الجنوبي من تحديد هوية الفاعلين، وقام بإلقاء القبض عليهم وهم المدعوون: (محمد. ص) مواليد ٢٠٠٥ ملقب محمد السمرة، و(محمد. ش) مواليد ٢٠٠١، وابن عمه (محمد. ش) مواليد ٢٠٠٥، وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه الأول بالتخطيط مع شريكيه المذكورين على سرقة المكتب العقاري عن طريق الدخول إليه من الباب الخلفي ليلاً (كونهم يعرفون أنه غير محكم الإغلاق) وقيامهم بنقل المسروقات على دفعتين وإخفائها في منازلهم ، وهي ( شاشة ٣٢ بوصة ـــ لاب توب نوع HP ـــ ساعة ذهبية نوع جوفيال قيمتها خمسة ملايين ل. س ـــ مبلغ مالي قدره أربعمائة وسبع وستون ألف ليرة سورية ـــ عدة مطبخ ـــ عطورات ـــ زجاجات مشروب مختلفة الأنواع وغيرها)، كما اعترفوا أيضاً بتوجههم إلى محافظة حماة وبيع قسم من المسروقات لعدة أشخاص فيها، وقيامهم بسرقة ثلاثة منازل في حي الشاليهات بطريقة التسلل ليلاً.

تم استرداد كامل المسروقات وسلمت إلى صاحبها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.