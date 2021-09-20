توقيع اتفاق تعاون علمي وبحثي بين وزارة التربية و أكساد

وقعت وزارة التربية السورية اتفاقية تعاون علمي وبحثي مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة/ أكسادووقع الاتفاقية وزير التربية الدكتور دارم طباع، وعن جانب المنظمة مديرها العام الدكتور نصر الدين العبيد في مبنى الوزارة بدمشق الوزير طباع أكد أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لتعاون مثمر وبناء مع المنظمة في مختلف المجالات فضلاً عن كونها تعزز الكم المهاري عند المتعلمين لاسيما تعلم المهارات الأساسية للانخراط في سوق العمل إلى جانب المهارات المعرفية، معرباً عن أمله في متابعة الاجتماعات التنسيقية لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ، وأن تكون هذه الاتفاقية بداية لمرحلة من التعاون الفعلي.



من جهته الدكتور العبيد أوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين من أجل الاستفادة من الجهود المشتركة،وتنفيذ البرامج العلمية التطبيقية، مشيدا بأهمية عمل الوزارة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها، مبدياً استعداد المنظمة لتقديم الخبرات الفنية و البحثية ووضعها في خدمة وزارة التربية ومجالات عملها لاسيما في المرحلة الحالية التي تؤسس لمستقبل واعد.