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توقف مطاحن القمح في لبنان بسبب نفاذ المازوت

أعلن تجمّع مطاحن الحبوب في لبنان أمس عن توقف العديد من المطاحن قسرياً عن العمل، بسبب فقدان مادة وقود المازوت التي باتت غير متوافرة في السوقين الرئيسة والسوداء. وأشار التجمع في بيان إلى أن المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً، وفقا لحجم مخزونها من المازوت.

وبسبب أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ أواخر 2019، يعاني لبنان من انهيار مالي، أدى إلى صعوبة في توفير النقد الأجنبي المخصص لاستيراد مشتقات الوقود وسلع رئيسة أخرى كالأدوية والمستلزمات الطبية.