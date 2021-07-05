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توقف خط الإنتاج الأول في مخبز السويداء الآلي

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء عن توقف خط إنتاج في مخبز السويداء الآلي الأول العامل بنظام الإدارة عن العمل فجر اليوم بسبب عطل في حصيرة بيت النار.

وبدأت ورشات الصيانة بالمؤسسة العمل لسحب الحصيرة القديمة وتعديلها عبر تركيب حصيرة جديدة مع إجراء صيانة كاملة وتحديثات لبيت النار بغية إعادة الخط للخدمة خلال الساعات القادمة.

وجارالعمل في المخبز حالياً على خط إنتاج واحد وتتم تغطية نقص الإنتاج الناتج عن توقف الخط الثاني من خلال المخابز الأخرى بالمحافظة لتأمين المادة للمعتمدين.

ويعمل مخبز السويداء الآلي الأول عبر خطي إنتاج ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 22 طناً.