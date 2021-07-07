توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%

بعد تداول معلومات وأقاويل عن ارتفاع مرتقب لسعر ربطة الخبز، أكد مصدر أن رفع سعر ربطة الخبز متوقع حالياً بنسبة قد تصل إلى 100%، نتيجة زيادة كلفة إنتاج الخبز بنسبة تصل إلى 89.4%، إثر زيادة أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، مبينا أنها زيادة ناجمة فقط عن تغير تكلفة بند واحد من أصل 15 بند تدخل في تكلفة إنتاج الخبز.



وأوضح المصدر بحسب ما نقلت إذاعة نينار إف إم، أن قيمة دعم مادة الخبز سيزيد هذا العام بمقدار 85% مقارنة بالاعتمادات المخصصة لهذا البند في موازنة العام 2021 والبالغة حوالي 700 مليار ليرة ولتشكل بذلك ما نسبته 15% من إجمالي الاعتمادات الكاملة للموازنة العامة، وذلك بقيمة 1300 مليار ليرة..



ولفت المصدر أنه ومع ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج نتيجة الحصار الاقتصادي، فإن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية..



وأشار المصدر أنه ووفق بيانات التوزيع، فإن استهلاك الشريحة الكبرى من الأسر من مادة الخبز يتراوح ما بين ربطة واحدة إلى ربطتين يومياً، وهذا يعني أن معظم الأسر السورية تدفع ما بين 3000 إلى 6000 ليرة شهرياً ثمناً للخبز العادي المدعوم من قبل الدولة.