توقعات بانخفاض أسعار الألبان والأجبان بعد منتصف الشهر الجاري

كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أن تصدير الألبان والأجبان يتم بشكل خفيف جداً، حيث كان يتم التصدير إلى العراق ولبنان ولكنه متوقف حالياً.



وقال قسومة إن مشكلة ارتفاع الأسعار تكمن في عدم كفاية الحليب المنتج لتصنيع الأجـبان والألبـان، ولذلك يلجأ المنتجون إلى الحليب المجفف “البودرة” وهو غالي الثمن، مشيراً أن إلى تكلفة كيلو اللبن من الحليب المجفف تتجاوز الألف ليرة.



وأردف قسومة: نتأمل انخفاض أسعار الألبان والأجبان بعد منتصف الشهر الجاري لأن الأغنام تكون وضعت مواليدها ويبدأ إنتاج الحليب حينها، لذا نأمل أن تبدأ الأسعار بالانخفاض بنسبة 25% مبدئياً.



وتابع رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية أنه توجد موجة غلاء في أسواق الأجـبان والألـبان وهي غير مبررة تجاوزت 12% وانعكست على مشتقات الألبان والأجبان.



وارتفعت أسعار الألبـان والأجبـان ارتفعت بشكل ملحوظ حيث أصبح سعر عبوة اللبن زنة 2كغ 2300 ليرة، واللبنة 5000 للكيلو الواحد، والأجبان تتراوح أسعارها بدءاً من 4000 ليرة وصولاً إلى 10000 ليرة حسب النوع.





علي خزنة