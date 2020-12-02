توضيح حول سعر الصرف لبدلات الخدمة العسكرية

أوضح مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي د. فؤاد علي أن المصرف أصدر اليوم نشرة البدلات التي تعبر عن الأعباء المالية التي تترتب على المكلف لقاء إعفاءه من خدمة العلم، وهي يومية ومتغيرة قد ترتفع أو تنخفض.



ونوه د. علي أن المصرف لم يقوم بأي تعديل على نشرات أسعار الصرف الرسمية، والنشرة التي صدرت اليوم لا تعبر عن سعر الصرف وإنما الأعباء المالية التي سيدفعها المكلف، مشيراً إلى أنه مخير بين ثلاث خيرات هي: الخدمة، أو الدفع بالليرة السورية، أو الدولار، وليس هناك إلزام بالدفع بالدولار.



وأوضح أن هناك ثلاث جهات معنية بالبدل وهي "وزارة المالية، وزارة الدفاع، والمصرف المركزي"، وبحال الدفع للبدل سيكون من أحد موارد الخزينة سواء كان بالليرات السورية أو الدولار.





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