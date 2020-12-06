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توسيع قسم العزل في مشفى الباسل بطرطوس

وسعت الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس قسم العزل المخصص لمرضى كورونا في المشفى وزادت عدد الكادر الطبي العامل فيه مع تزايد أعداد المراجعين من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وذلك استجابة لطلب وزارة الصحة وضمن خطة الهيئة للتصدي للوباء. 


وبين مدير الهيئة الدكتور اسكندر عمار في تصريح لمراسلة سانا أنه تم توسيع قسم العزل بإضافة 60 سريراً مجهزاً لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إضافة إلى الـ 54 سريراً المخصصة مسبقاً. 


ولفت عمار إلى أنه تمت أيضاً زيادة الكادر الطبي العامل في الهيئة لتلبية احتياجات المرضى المقيمين وذلك ضمن استجابة وزارة الصحة المتواصلة للجائحة وتزايد أعداد الحالات المشتبهة التي تراجع المشفى. 


وكانت وزارة الصحة طلبت من مديري الصحة بالمحافظات والهيئات العامة في المشافي الانتقال للعمل ضمن خطة الطوارئ (بي) والتوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية.