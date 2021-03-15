توزيع 51 بقرة على الأسر المتضررة جراء مرض “جدري الأبقار” في طرطوس

قال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة طرطوس للقطاع الزراعي المهندس راتب إبراهيم إنه “تم توزيع 51 بقرة على الأسر المتضررة في منطقة طرطوس، والتي نفقت أبقارها بسبب مرض التهاب الجلدي العقدي “.



وتسبب مرض “جدري الأبقار” (الكتيل) بنفوق ما يقارب 1000 بقرة في مختلف مناطق محافظة طرطوس خلال العام الماضي.





وذكر إبراهيم أن “حالات نفوق الأبقار المثبتة والموثقة بمحاضر من الوحدات الإرشادية والمخاتير والجمعيات الفلاحية بلغت 746 بقرة، وما يقارب 300 حالة تم تنسيقها ما بين بيع أو ذبح وفق الإحصائيات”.



وأشار إبراهيم إلى أنه “نتيجة الخسائر التي مُني بها مربي الأبقار كان لا بد من مبادرة أو تدخل للتعويض، فكان الاهتمام الكبير من أعلى المستويات، والتأكيد على ضرورة تقديم ما يمكن من دعم لهذه العائلات والأسر المتضررة جراء هذه الجائحة”.



ولفت إبراهيم إلى أن “تم تأسيس شركة الضامن بالتنسيق ما بين المحافظة والمتبرع، بهدف تقديم المساعدة للعائلات المتضررة وعلى مراحل” ..



وأردف ابراهيم أنه “قمنا بإجراء إحصائية حول الأسر المتضررة بشكل كامل في المحافظة، والتي نفقت كل أبقارها ولم يتبقى عندها أي حالة تربية جراء الجائحة، حيث قدّر عددها بـ 150 أسرة”.



وتابع إبراهيم بالقول “أما الأسر التي نفق لديها بقرة أو بقرتين فقط، وبقي عندها بقرة أو أكثر كمصدر رزق ودخل لها سيتم تعويضها عبر المراحل القادمة” .



وذكر ابراهيم أن “الأسر التي نفقت كل أبقارها ولم يتبق لديها أية بقرة والبالغ عددها 150 أسرة، سيتم تعويضها خلال المرحلة الأولى”.



وبيّن ابراهيم أن “أكثر المناطق المتضررة جراء الجائحة التي أصابت الأبقار هي منطقتي طرطوس (السهل الجنوبي) وصافيتا”، مردفاً أنه “تم البدء بتوزيع الأبقار على الأسر المتضررة في منطقة طرطوس وتليها منطقة صافيتا”.



وأردف ابراهيم أنه “تم توزيع 19 بقرة في منطقة طرطوس الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع قمنا بتوزيع 32 بقرة وعلى إثرها تم الإنتهاء من عملية التوزيع في منطقة طرطوس والانتقال والبدء في منطقة صافيتا”..



وأكد ابراهيم أنه “سيتم الاستمرار في المرحلة الأولى حتى الانتهاء من توزيع الأبقار على 150 أسرة بشكل كامل” مضيفاً أن “آلية التوزيع هي إعطاء بقرة لكل أسرة”.



وأشار ابراهيم إلى أن “المتبرع لا يوجد لديه أي شرط على المربي سوى إعطاء المولود الأول فقط بعد أن يصبح عمره 4 أشهر تقريباً، وتوزيعه على أسرة متضررة أخرى خلال المراحل القادمة”.



وكشف ابراهيم أن “الأبقار التي يتم توزيعها هي من أفضل السلالات والأنواع، حيث يتم إرسال فريق طبي مختص من قبل مديرية زراعة طرطوس إلى غوطة دمشق للوقوف على سلامة قطيع الأبقار ومعاينته وفحصه بشكل دقيق”,



ولفت ابراهيم إلى أن “الأبقار التي يتم اعتمادها من الأنواع الممتازة ومنها حوامل وجاهزة للولادة” مؤكداً أنه “تم توزيع 51 بقرة على الأسر المتضررة حتى يوم السبت”.



وأضاف ابراهيم أن “المشروع مستمر وعملية التوزيع جارية، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم التوزيع على بقية العائلات المتضررة سنذكرها في حينها” .



يُشار إلى أنه لا يوجد وقت محدد لبدء المراحل التالية لتوزيع الأبقار على بقية الأسر المتضررة، وخلال مدة قصيرة سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحسب ما ذكر ابراهيم.

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