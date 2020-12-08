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توزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين بطرطوس

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بطرطوس توزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين عليها سابقا وذلك للعروة الربيعية لعام 2021.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بالمحافظة  المهندس حيان عبد الله , أن المؤسسة بدأت بالتوزيع لصنفي “سبونتا وفريدة” بسعر 1595 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد لافتا إلى أنه تم تأمين جميع الكميات المكتتب عليها لدى فرع المؤسسة بنسبة تنفيذ 100 بالمئة والتي بلغت 915 طنا مبينا أن الكميات الموزعة حتى الآن بلغت 300 طن.

وأشار عبد الله إلى أن عدد المستفيدين في مختلف أنحاء المحافظة يتجاوز 750 مزارعا مكتتبا لدى المؤسسة إن كان من خلال التسجيل المباشر أو عن طريق الجمعيات الفلاحية مؤكدا أن المزارع هو من يحدد الصنف الذي يرغب بزراعته والكمية المناسبة مع مساحة أرضه.

ولفت عبد الله الى أن زراعة البطاطا تتركز في منطقة سهل عكار بشكل أساسي إضافة إلى كميات قليلة في كل من الدريكيش والشيخ بدر وبانياس.