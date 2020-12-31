تهجير أسر جديدة من منطقة عين عيسى بريف الرقة

تجددت الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة وميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى تهجير أسر جديدة من القرى المحيطة بالمنطقة.



وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عددا من الأسر هجرت منازلها في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نتيجة تصاعد حدة الاشتباكات بين ميليشيا “قسد” ومرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية والقصف المتبادل بين الطرفين والذي أدى إلى دمار في بعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع خسائر بين الطرفين فضلا عن تسببها بحالة من الذعر والهلع بين المدنيين نتيجة القصف العنيف ما تسبب بمعاناة إنسانية وعدم قدرة الأهالي على تأمين حاجياتهم والذهاب إلى أعمالهم.



واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون أمس الأول بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أسفر عن أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية.