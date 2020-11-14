تنكس المفاصل .. الأسباب والتشخيص والعلاج

تنكس المفاصل هو التهاب مفاصل ميكانيكي الطبيعة، عادة شائعة بعد سن الـ40 و يعتبر أشيع عند النساء أكثر من الرجال.



الأسباب:



يعتبر حدوث تنكس المفاصل شائع في مفصل الركبة، حيث أن مايقارب 25٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر يعانون من آلام في الركبة وأكثر من نصفهم يملكون تغيرات شعاعية هامة على صورة الركبة، ولكن التهاب المفاصل التنكسي يصيب بشكل عام أيضاً المفاصل الحاملة لوزن الجسم متل الوركين وأسفل الظهر، كما أنه يصيب مفاصل اليدين الصغيرة عند الأشخاص أصحاب المهن اليدوية ومستخدمي الكمبيوتر وأجهزة الهواتف المحمولة بشكل مفرط.



وتشمل عوامل الخطورة للتنكس: التقدم بالعمر، الوراثة، الرض والإجهاد، البدانة، أمراض المفاصل الالتهابية أو الإنتانية، القدم المسطحة، نقص التعرض للشمس، الجراحات السابقة على المفصل.



الأعراض:



تتراوح الأعراض لالتهاب المفاصل التنكسي بين الألم المفصلي الذي يزداد عند استخدام حركات معينة بالمفصل متل صعود الدرج بتنكس الركبتين ويأتي بشكل هجمات حادة وهجمات مزمنة، و اليبوسة الصباحية و التي تكون عادة أقل من 30 د بالمفصل.



كما تشمل الأعراض أحياناً التورم المفصلي والسخونة بالإضافة إلى سماع الفرقعة العظمية عند الحركة .وفي الحالات المتقدمة الألم مستمر و يوقظ المريض من النوم مع صعوبة بالقيام بالنشاطات اليومية أما شعاعياً في هذه المرحلة يكون قد بدء التخريب الغضروفي وغياب المسافة المفصلية.



التشخيص:



التشخيص عادة يكون بالفحص السريري الدقيق لتحري شكل المفصل وحركته وجود انصباب أو سخونة بالإضافة لتحري الأربطة ونفي الألم الرجيع من نقطة أخرى خارج المفصل، ويتم دعم واستكمال الفحص بإجراء الصور الشعاعية لتحديد درجة التنكس وبالتالي تحديد المعالجة.



لا يوجد فحص مخبري يشخص الحالة مع أنه ينصح ببزل السائل المفصلي في حالات التورم والسخونة لنفي التهاب الانتاني أو التهاب المفصل بالبللورات بالنقرس والنقرس الكاذب.



العلاج:



بالنسبة للمعالجة بتبدأ بالمعالجة الفيزيائية لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل ووضع تدفأة موضعية في حال المفصل بارد والعكس في حال وجود سخونة بالمفصل وكذلك تتشارك المسكنات ومضادات الالتهاب اللاستيروئية بالمعالجة في حال عدم وجود استطباب للعلاج بالإضافة الى معالجات بالهيالورنيك أسيد فموياً أو بالحقن ضمن المفصل لتسكين الألم، أما في الحالات الحادة ممكن حقن الكورتيزون لتخفيف الألم والتورم.



يعتبر حالياً العلاج بحقن البلازما prp والبلازما والفيبرين prp&prf وكذلك حقن الخلايا الجذعية المستخلصة من الخلايا الشحمية والدموية من أحدث طرق العلاج التي أحدثت ثورة في العلاج للتنكس الغضروفي وساعدت بتحسين نوعية حياة بعض المرضى.



د.زينب شحادة – أخصائية أمراض مفصلية