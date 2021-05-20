تنظيم 91ضبطاُ تموينياً و إغلاق 4 محال تجارية في درعا

بين "الدكتور يحيى عبد الله" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا،أنه تم تنظيم 91 ضبطاً تموينياً خلال شهر نيسان الماضي، إضافة إلى إغلاق 4 فعاليات تجارية فقط. وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "الدكتور يحيى عبد الله" أن المخالفات توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز وتداول فواتير غير نظامية والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم الاعلان عن بدل خدمات والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومخالفات تتعلق ببيع المحروقات واللحوم البيضاء ونقص في وزن رغيف الخبز وانتاج خبز سيئ وغيرها.



وأضاف أن المديرية أغلقت في نيسان الماضي 4 فعاليات وسحبت من الأسواق 35 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وعالجت 12 شكوى إلكترونية وخطية وهاتفية تقدم بها المواطنون.



وكانت دوريات حماية المستهلك في درعا نظمت خلال الربع الأول من العام الحالي 531 ضبطا تموينيا بحق الفعاليات المخالفة وأغلقت 16 فعالية وعالجت 86 شكوى تقدم بها المواطنون.