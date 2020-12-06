تنظيم 38 ضبط مخالف في اللاذقية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية باللاذقية اليوم ٣٨ ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكابهم مخالفات تتعلق بالاتجار بالخبز التمويني وعدم الاعلان عن الاسعار.



ومن بين هذه الضبوط نقص وزن الخبز لمخبز الشاطئ المخالف م.ر وضبط امتناع عن البيع لمعتمد خبز ن.ع في العقيبة وضبط اتجار بالخبز التمويني لمخبز ترمي بحق م.ش..



كما طالت الضبوط المخالفين م.م / ح.س / غ.ص / ش.ا / ح.ا / ا.ح / ا.ا / ع.ع جميعهم في سوق الهال و في سوق التجار للمخالف ف.ف ولموزع خبز سياحي في جبلة ح.ا ومحل بيع زعتر في جبلة المخالف م.ط وفي سقوبين المخالف ف.ق ولسوبرماركت في البرجان بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء.



كما شملت المخالفات عدم اعلان عن الاسعار في شارع القوتلي والعوينة والعنابة وبحق المخالفين م .ا في القرداحة و ب.ن في القرداحةو ن..د في سقوبين و في حي السجن للمخالف ا.ع وفي شارع بيروت للمخالف ط.ح وفي شارع الاسكان للمخالف ع.ش وفي حي المنتزه للمخالف م.ع و في الزراعة للمخالف م.ن وفي المشروع السابع للمخالف ا.دإضافة إلى ٤ضبوط عينات غذائية وضبطين عينات غير غذائية.