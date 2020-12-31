تنظيم ٩٨ ضبطاً تموينياً خلال عطلة عيد الميلاد بريف دمشق

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ٩٨ ضبطاً تموينياً خلال الفترة من ٢٧ / ١٢ ولغاية ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠وذلك لارتكاب أصحابها مخالفات منها :



عدم ابراز فاتورة شراء لمادة مجهولة المصدر و حيازة مواد منتهية الصلاحية و مواد فاسدة و الغش بذات البضاعة .



وطالت الضبوط أيضاً عدداً من المخابز و بائعي الخبز بمخالفات الاتجار بمادة الخبز والتلاعب بالكميات المسلمة على البطاقة الالكترونية و نقص الوزن و سوء صناعة الخبز و البيع بسعر زائد و عدم تصنيع كامل المخصصات إضافة الى ضبوط بحق محطات و موزعي مازوت التدفئة بمخالفات النقص بالكيل و البيع بسعر زائد .



بالاضافة الى ضبوط تتعلق بعدم الاعلان عن الاسعار و عن بدل الخدمات وعدم حيازة أو اعطاء فواتير نظامية و بمخالفة البيع او الاعلان بسعر زائد و سحب عينات مختلفة .