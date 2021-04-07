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تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم

أفرج تنظيم "داعش" عن 54 شخصا كان قد اختطفهم ظهر اليوم الثلاثاء، في هجوم على مجموعة كانت في طريقها لجمع "الكمأة" في ريف حماة وسط سوريا.

مصادر من قرية السعن ذكرت  أن التنظيم أفرج عن عدد من المختطفين، بينما ما زال الاتصال مقطوعا مع 6 منهم، وأشار إلى أن المفرج عنهم هم من البدو في ريف السلمية.

بينما نشرت صفحة يديرها "حزب البعث العربي الاشتراكي" أسماء الذين بقوا لدى التنظيم وهم أخوان من عائلة السكاف، واثنان من آل صطوف، وآخران من عائلة الصالح.

وأشارت إلى أن الاعتداء أسفر عن مقتل شاب (أيمن عبظو) وإصابة 3 آخرين بجروح، إضافة إلى سرقة دراجات نارية وتحطيم جوالات المعتدى عليهم.

وكانت مجموعة من أهالي ريف السعن تعرضت لاعتداء اليوم قرب سد تويزين التابع لناحية عقيربات في ريف السلمية الشرقي.

 


المصدر: RT + وسائل إعلام محلية