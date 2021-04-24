الجيش ينتشر في أحياء القامشلي
الدفاع الروسية تتحدث عن نقل مواد سامة إلى أطراف إدلب
هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
الرواية الحقيقيّة حول صاروخ ديمونا
اغتيال أحد أعضاء “وفد التهدئة” في القامشلي
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم
وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تناول الفطر يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الفطر يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

وأظهر موقع “نيوز ميديكال” أن باحثين في كلية الطب بولاية بنسلفانيا الأمريكية أجروا بحثاً تناول 17 دراسة عن السرطان نشرت في الفترة ما بين 1966 و2020 وبتحليلهم بيانات أكثر من 19500 مريض بالسرطان اكتشفوا العلاقة بين استهلاك الفطر وخطر الإصابة بالسرطان.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج أظهرت أن الأفراد الذين تناولوا 18 غراماً من الفطر يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمن لم يتناولوه.وقال المؤلف المشارك في الدراسة جون ريتشي: إن هذه النتائج تقدم بشكل عام أدلة مهمة على الآثار الوقائية للفطر ضد السرطان لكن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتحديد أنواع السرطان التي قد يساعد الفطر في الوقاية منها.

ويعد الفطر مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة كما يستخدم في صناعة عدد من الأدوية.