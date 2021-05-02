"تنازلات سودانية" لحل أزمة سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي" إن بلادها قدّمت كافة التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة الإثيوبي، متهمة الجانب الإثيوبي بما وصفته بـ"شراء الوقت" من خلال تعنته في المفاوضات وفرض سياسة الأمر الواقع.



وجاءت تصريحات المهدي خلال محادثاتها أمس السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا مع وزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات، ولا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وحول أهداف جولتها الأفريقية، قالت المهدي إنها تأتي انطلاقا من حرص السودان على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث "السودان ومصر وإثيوبيا"، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي.