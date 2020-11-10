تموين دمشق ترفع سعر سندويشة الشاورما

رفعت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" أسعار الفروج وأجزائه، بما فيها سعر سندويشة الشاورما، مقارنة بآخر نشرة أسعار للفروج النيء والبيض والشاورما، فيما أبقت أسعار البيض دون تغيير.



وحددت تموين دمشق سعر كيلو شاورما الدجاج بصحن قصدير ورغيف خبز وسرفيس بـ10 آلاف ليرة، وسندويشة الشاورما الدجاج مع مخلل وخبز سياحي ومشروح وزن (100) غرام بـ1,000 ليرة، ووزن (80) غرام بـ900 ليرة، ووزن (40) غرام بـ700 ليرة.



وفي النشرة السابقة الصادرة 18 تشرين الأول 2020، كان سعر كيلو شاورما الدجاج 9 آلاف ليرة، وسندويشة الشاورما وزن (100) غرام 950 ليرة، ووزن (80) غرام 850 ليرة، ووزن (40) 650 ليرة، أي أن الأسعار زادت أمس بين 50 حتى 1,000 ل.س.



وتحدد سعر الفروج المشوي أمس بـ8 آلاف ليرة، والبروستد والمسحب بـ8,200 ليرة، فيما كان 7,800 ليرة للمشوي، و8,000 ليرة للبروستد والمسحب في النشرة السابقة، أي زادت الأسعار بمقدار 200 ليرة.



وتحدد كيلو الفروج الحي في النشرة الجديدة بـ2,850 ليرة، والمنظّف 4,000 ليرة، والشرحات 6,200 ليرة، والدبوس 3,900 ليرة، والوردة 4,100 ليرة، والكستا 4,300 ليرة، والجوانح 2,850 ليرة، والسودة 5,000 ليرة، والقوانص 1,000 ليرة.



وكانت أسعار كيلو الفروج الحي الشهر الماضي 2,800 ليرة، والمنظّف 4,000 ليرة، والشرحات 6,100 ليرة، والدبوس 3,800 ليرة، والوردة 4,000 ليرة، والكستا 4,200 ليرة، والجوانح 2,800 ليرة، والسودة 4,500 ليرة، والقوانص 1,000 ليرة.



وبالنسبة لسعر مبيع صحن البيض (30 بيضة) فقد سجل في نشرة أمس 3,600 ليرة لوزن 1,801غ وما فوق، مقابل 3,200 ليرة للصحن وزن أقل من 1,230غ، وهي نفس الأسعار المسجلة في نشرة التموين السابقة.