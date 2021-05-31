تمهيداً لإعادة العلاقة.. 3 دول أوروبية في دمشق

قالت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية في “دمشق”، إن عدداً من السفارات الأوروبية تستعد لاستئناف عملها في العاصمة السورية بالقريب العاجل.



وأضافت المصادر إن «دبلوماسيين من كل من اليونان وهنغاريا وصربيا، وصلوا بالفعل إلى دمشق، وإن الاستعدادات جارية لاستئناف العمل الدبلوماسي، باستثناء الأقسام القنصلية التي تحتاج إلى عدد كبير من الدبلوماسيين».



كذلك فإن “إيطاليا”، وافقت على اعتماد دبلوماسي سوري ممثلاً للفاو، في “روما”، وقد يصل إليها قريباً جداً لمباشرة مهامه، بحسب المصادر ذاتها.



وقال نقيب المحامين “الفراس فارس”، إنهم في النقابة وقعوا عقداً مع سفارة “قبرص” لاستئجار الجانب القبرصي، مبنى تابع للنقابة في “أبو رمانة”، ليكون مقرا للسفارة القبرصية، وأضاف: «بادرة خير لإعادة فتح السفارات المغلقة وخصوصاً الأوروبية».



وكان الحديث يدور عن فتح السفارة السعودية في “دمشق” عقب انتهاء عيد الفطر شهر أيار الجاري، إلا أن ما حدث أن هناك كما يبدو دفعاً أوروبياً تجاه “دمشق”، علماً أن وزير الخارجية “فيصل المقداد”، كان قد قال إن هناك سفارات عربية وغربية ستفتح في “دمشق” قريباً.