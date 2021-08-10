تلوث أكثر من 100 بئر خاص في طرطوس.. و مياه غير صالحة للشرب في خمس قرى

أكدت مصدر المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس " تلوّث أكثر من 100 بئر خاص من جهة، وصلاحية مياه آبار مؤسسة مياه الشرب من جهة أخرى"، وذلك بعد ورود عدة شكاوي من مواطنين في قطاع يحمور والزرقات حول وجود تلوث في عدد من الآبار الخاصة، تم تشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المعنيين في محافظة طرطوس.



و أشارت المؤسسة بحسب ما نشرته على صفتحتها في الفيسبوك : من خلال المراقبة اليومية لنوعية مياه الشرب وجودتها، تبين عدم صلاحية المياه المستجرة من مشاريع بيت إسماعيل وكرم بيرم القديم طريق عام صافيتا ويحمور الإرشادية للشرب، وذلك بسبب ارتفاع نسبة النشادر فيها.



وأوضح مصدر مطلع في المؤسسة: من خلال البحث والمتابعة تبين أن سبب خروج هذه المشاريع عن الخدمة يعود للعصارة الناتجة عن مكب وادي الهدة واختلاطها بالصرف الصحي القادم من قطاع بشبطة، حيث تسببت بتلوث عشرات الآبار الخاصة.



وأكد المصدر أنه يتم حالياً الضخ خارج الشبكة العامة مع استمرار المراقبة.



وكان نشر مؤخراً تقريراً عن شكاوى مواطنين في قطاع يحمور والزرقات من تلوث بعض الآبار، وتوجيه المحافظ صفوان ابو سعدى لتشكيل لجنة فورية من الجهات المعنية “بيئة، مؤسسة المياه، موارد مائية، صرف صحي، نفايات صلبة، رؤساء الوحدات الإدارية المعنية.