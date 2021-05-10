ناقشت الحكومة مؤخراً المصفوفة التنفيذية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لبناء الثقة بين المواطن والحكومة، وبناء عليه تم تكليف لجنة التنمية البشرية تقديم دراسة عاجلة خلال مدة أسبوع عن إدارة الرأي العام وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة والحكومة والقطاع الخاص والقطاع الخاص والمواطن، والعمل على توجيه وسائل الإعلام العامة والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك.





والأهم تكليف وزارة المالية بوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ لزيادة الرواتب والأجور بالتنسيق مع المصرف المركزي وتقديم سيناريو لتحسين خدمات التأمين الصحي من أدوية والاستشفاء على مستوى الخدمة والسعر وإيجاد أساس قانوني لمعالجة سوء استخدام البطاقة والبحث عن مصادر التمويل وصولا إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالاستفادة من شبكة الرعاية الصحية المتوافرة.. وفيما يخص أسعار الأدوية أكدت المصفوفة على أهمية عقد اجتماع لدراسة واقع الصناعات الدوائية المحلية وتمويلها وتسعيرها.



وأشارت المصفوفة إلى أن تحسين الواقع المعيشي يتطلب خلق ساحات شعبية للبيع والتوسع بإقامة هذه الأسواق في المدن والأرياف وتشجيع الفلاحين والحرفيين لعرض منتجاتهم في الساحات المخصصة ومراقبة الأسواق من قبل مديريات التموين.وارتأت المصفوفة ضرورة التوسع في نشر وسائل النقل العام وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.. وأشارت المصفوفة إلى إمكانية تشجيع السياحة الداخلية..







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