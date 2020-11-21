تكسير زجاج نحو 15 سيارة في حي دمر ليلا .. واصحاب السيارات يطالبون بكشف الفاعلين

فوجئ عدد من سكان حي دمر من أصحاب السيارات المركونة على الشارع العام / طريق بيروت القديم / وضمن شارع فرعي عند سكة القطار فجر اليوم الجمعة بتكسير زجاج سياراتهم والعبث بمحتوياتها وبنفس الأسلوب لنحو 15 سيارة.



وعندما تفقد اصحاب السيارات سياراتهم لاحظوا بعثرة محتوياتها بطريقة همجية بما يوحي بأن كافة السيارات تعرضت لتفتيش الأدراج الداخلية دون فتح صندوق السيارة الخلفي لكافة السيارات.



وأكد أحد السكان بأنه عاد إلى شقته في الساعة الثانية عشرة ليلا وتفاجأ فجراً بتكسير زجاج سيارته وهذا يدل على أن العملية تمت بحدود الساعة 2 بعد منتصف الليل وغالبا اثناء فترة التقنين الكهربائي.



أصحاب السيارات أبدوا اسفهم وامتعاضهم من هذه التصرفات المشينة ومن تكرارها في الحي والتي تهدف في مجملها للعبث بممتلكات المواطنين وأكدوا بأن هذه الأفعال يرفضها الجميع وطالبوا بكشف الفاعلين وتسيير دوريات منتظمة ليلا في الشوارع العامة وتطبيق القانون بحزم على مثل هؤلاء كي يرتدعوا عن ممارسة مثل هذه الأعمال داعين الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خشية تكرار هذه الحادثة .







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