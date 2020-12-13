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تكريم 204 عمال من قطاع النظافة في مدينة دمشق

تكريم 204 عمال من قطاع النظافة في مدينة دمشق

كرم محافظ دمشق عادل العلبي 204 عمال من قطاع النظافة في مدينة دمشق بسبب تميزهم في أداء مهامهم في العمل على بقاء دمشق مدينة نظيفة، وأكد العلبي خلال التكريم تقدير الجهود التي يبذلها عمال النظافة في دمشق، لإبقاء مدينة الياسمين في أبهى صورها على الرغم من كل المحاولات التي أرادت النيل من صمود وجمال هذه المدينة، لكنها بفضل أبنائها بقيت مدينة للمحبة والوفاء واستمرت في نشر ياسمينها في كل مكان.

وأشار المحافظ للدور المهم الذي يقوم به عمال النظافة وخاصة مع ظروف انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن التكريم واجب ولفتة تقدير، لأنهم يستحقون كل الاهتمام لمواصلة نشاطهم، منوهاً بضرورة نشر ثقافة التزام المواطنين بمواعيد وأماكن رمي القمامة باعتبار نظافة دمشق وجماليتها مسؤولية الجميع.