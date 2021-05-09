تكثيف المناوبات في الإسعاف والعنايات المشددة والحواضن.. والعلاجات على مدار الساعة

استنفار تشهده عدد من المديريات العاملة في العاصمة تحضيراً لعيد الفطر القادم، تزامن ذلك مع متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهوزية المشافي الجامعية في المحافظات ووضع جداول للمناوبات خلال العيد لاستقبال أي من المراجعين أو المرضى على مدار الساعة مع تأمين كافة المستلزمات الخاصة بتقديم العلاجات الفورية اللازمة وعند أي طوارئ.



وشدد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية حسن جبه جي على تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية المجانية للمواطنين خلال أيام العيد، منوهاً بتكثيف المناوبات في أقسام الإسعاف والعنايات المشددة وأقسام الحواضن، ناهيك عن توفير جميع المستلزمات المطلوبة في أقسام «الإسعاف والجراحة والعناية المشددة والعمليات والكلية الصناعية والحواضن وأقسام المنافس والنسائية والتوليد».



وأضاف جبه جي: تتوزع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي في مدينة دمشق «الأسد الجامعي والمواساة والتوليد وأمراض النساء والبيروني وجراحة القلب والأطفال»، وفي مدينة حلب مشافي «حلب الجامعي وجراحة القلب والتوليد» وفي اللاذقية مشفيا «الأسد وتشرين الجامعيان»، مشيراً إلى المتابعة اليومية لواقع المشافي للوقوف عند الإجراءات المتخذة.





الوطن