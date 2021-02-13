تكتيك جديد للجيش في البادية
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تكتيك جديد للجيش في البادية

تصاعدت هجمات داعش الارهابية في البادية السورية مؤخرا ولذا اتبعت القوات السورية تكتيكا جديدا لحماية قوافل النفط والعربات المدنية التي تمر عبر طرق البادية السورية.

 واقلعت مروحيتان تابعتان للجيش السوري من مطار “الشعيرات” ورافقتا، يوم امس الجمعة، قافلة صهاريج مازوت قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات “قسد” في ريف الحسكة ومتجهة إلى المناطق السورية بمحافظة دير الزور، وذلك تحسبًا لأي هجوم من تنظيم داعش الارهابي.

 ونقلت مواقع سورية أن اللواء نزار أحمد الخضر، قائد الفرقة السابعة عشرة مشاة في الجيش السوري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور، أجرى يوم امس الجمعة، جولة تفقدية على طريق دير الزور – تدمر.

وأضاف المصدر أن “الخضر” أمر بنشر قوات من الفرقة السابعة قوامها 400 عنصر على كامل الطريق، مدعومةً بصواريخ حرارية مضادة للدروع والأفراد، وعربات مزودة بمدافع رشاشة متوسطة وثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري عمد مؤخرًا إلى استخدام المروحيات ونشر عددا كبيرا من افراده على طول الطريق، كتكتيك جديد لحماية قوافل النفط والعربات المدنية من هجمات تنظيم داعش.