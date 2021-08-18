تقنيات جديدة والانترنت بسرعة 100 ميغا

بينت الشّركة السّوريّة للاتّصالات أنّه يتم العمل حاليّاً على تنفيذ مشروع بتقنيّة (Fixed LTE)داعمة لتقديم خدمات الإنترنت عبر وسيط لاسلكي، وهي تقنيّة حديثة تدخل سورية لأوّل مرّة، حيث تؤمّن خدمة الهاتف والإنترنت معاً، وتستغني عن الشّبكة النّحاسيّة



وأوضحت الشركة أن تسعير الخدمات التي تقدّمها السّوريّة للاتّصالات يعتمد على الكلف والموارد المستخدمة لتشغيل هذه الخدمات واستمراريتها، حيث أن أسعار خدماتها حاليّاً لا تغطي ارتفاع تكاليف التّشغيل.



كما أوضحت الشّركة أنّه تمّت إعادة /7/ مراكز اتّصالات للخدمة، موزّعة على كل من محافظات حماة ودرعا وريف دمشق وحمص، ويتم العمل على إعادة الخدمة من خلال تقنيّة (Fixed LTE) إلى عدّة مناطق



وأشارت الشّركة إلى أنّه يتم تزويد الوحدات الضّوئيّة بأنظمة الطّاقة الشّمسيّة وفق الحاجة، وتوافر الإمكانيّات الفنّية للتّركيب، مضيفةً أنّه تمّ مؤخّراً إبرام عقد لتركيب نظام الطّاقة الشّمسيّة لزوم تخديم وحدات النّفاذ الضّوئيّة موزّعة على فروع الاتّصالات في المحافظات.



ونوّهت السّوريّة للاتّصالات إلى أنّه يتم العمل على نشر خدمة الإنترنت باستخدام الألياف الضّوئيّة، من خلال تقنيّة (FTTH) و(FTTB) بسرعات تصل إلى 100ميغا، وتمّ البدء بتقديم خدمة (FTTB) في /14/ موقعاً موزّعة على مراكز المدن الرّئيسيّة في المحافظات، منها /9/ مواقع بدمشق و/2/ بريف دمشق وموقع واحد في كل من اللّاذقيّة وطرطوس وحمص وهي موضوعة بالخدمة حاليّاً.