تقسيمات الشتاء

قسم أجدادنا القدماء الشتاء إلى قسمين :



1 _ اربعينية الشتاء : مدتها 40 يوم



تبدأ من 22 كانون الأول وتنتهي في 31 كانون الثاني



و يقول العرب عن الأربعينية في الأمثال الشعبية ( إذا ما عجبكم حالي ببعثلكم السعود خوالي )



2 _ خمسينية الشتاء : مدتها 50 يوم تبدأ من 31 كانون الثاني وتنتهي في 21 آذار



والخمسينية مقسومة إلي أربع أقسام تبدأ جميعها بإسم سعد ، وجمعها سعود وهي :



أ - سعد ذبح



ب - سعد بلع



ج - سعد السعود



د - سعد الخبايا



مدة كل سعد 12 يوم و نصف اليوم .



سعد ذبح : يبدأ في 31 كانون الثاني وهو كناية عن البرد الشديد الذي يحدث في فترته ويعبر عنه بالمثل الشعبي : سعد ذبح كلبو ما نبح و فلاحو ما فلح و راعيه ما سرح ..



سعد بلع : يبدأ في 12 شباط وسمي بلع لأن الأرض تبتلع مائها فيه فتفيض الأنهار وتمتلئ الآبار ويقال المثل : بسعد بلع بتنزل النقطة وبتنبلع .



سعد السعود : يبدأ في 25 شباط فيكسر الجو برودته ويميل إلي الدفئ ويقول المثل : بسعد السعود بتدب الماوية بالعود وبيدفى كل مبرود ..



سعد الخبايا : يبدأ من 9 آذار تزهر الأشجار و تسرح الحشرات ويدب في الأرض ربيعها ، ويقال المثل : بسعد الخبايا بتطلع الحيايا و بتتفتل الصبايا .



وهناك المستقرضات : وهي سبعة أيام :



آخر أربعة أيام من شهر شباط



و أول ثلاثة أيام من شهر آذار



وقد سموها بهذا الإسم لإستقراض شهر شباط الذي يعتبر أقصر شهر في العام من شهر آذار كي يطول وقت نزول المطر بإذن الله ، وتسمى أيضا ايام العجوز لإنها تقع في آخر الشتاء وفي هذه الأيام يكون البرد في أشده و الأمطار غزيرة ويقول شباط لآذار : ثلاثة منك و أربعة مني لنخلي العجوز تولي .



و الأيام الحسوم تبدأ من 11 آذار ومدتها 6 أو 8 أيام وهي أيام برد و ريح شديدة .



سقوط الجمرات الثلاثة :



تسقط الجمرة الأولى في20 شباط و إسمها جمرة الهواء فيشعر الناس بدفئ الهواء



والثانية في 27 شباط وإسمها جمرة الماء فيشعر الناس بدفئ الماء



والثالثة في 6 آذار وإسمها جمرة الأرض فيشعر الناس بدفئ الأرض