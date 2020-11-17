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تقسيمات الشتاء

قسم أجدادنا القدماء الشتاء إلى قسمين :

1 _ اربعينية الشتاء : مدتها 40 يوم 

تبدأ من 22 كانون الأول وتنتهي في 31 كانون الثاني 

و يقول العرب عن الأربعينية في الأمثال الشعبية ( إذا ما عجبكم حالي ببعثلكم السعود خوالي )

2 _ خمسينية الشتاء : مدتها 50 يوم تبدأ من 31 كانون الثاني وتنتهي في 21 آذار 

والخمسينية مقسومة إلي أربع أقسام تبدأ جميعها بإسم سعد ، وجمعها سعود وهي : 

أ - سعد ذبح 

ب - سعد بلع

ج - سعد السعود 

د - سعد الخبايا 

مدة كل سعد 12 يوم و نصف اليوم .

سعد ذبح : يبدأ في 31 كانون الثاني وهو كناية عن البرد الشديد الذي يحدث في فترته ويعبر عنه بالمثل الشعبي : سعد ذبح كلبو ما نبح و فلاحو ما فلح و راعيه ما سرح ..

سعد بلع : يبدأ في 12 شباط وسمي بلع لأن الأرض تبتلع مائها فيه فتفيض الأنهار وتمتلئ الآبار ويقال المثل : بسعد بلع بتنزل النقطة وبتنبلع .

سعد السعود : يبدأ في 25 شباط فيكسر الجو برودته ويميل إلي الدفئ ويقول المثل : بسعد السعود بتدب الماوية بالعود وبيدفى كل مبرود ..

سعد الخبايا : يبدأ من 9 آذار تزهر الأشجار و تسرح الحشرات ويدب في الأرض ربيعها ، ويقال المثل : بسعد الخبايا بتطلع الحيايا و بتتفتل الصبايا .

وهناك المستقرضات : وهي سبعة أيام : 

آخر أربعة أيام من شهر شباط

و أول ثلاثة أيام من شهر آذار 

وقد سموها بهذا الإسم لإستقراض شهر شباط الذي يعتبر أقصر شهر في العام من شهر آذار كي يطول وقت نزول المطر بإذن الله ، وتسمى أيضا ايام العجوز لإنها تقع في آخر الشتاء وفي هذه الأيام يكون البرد في أشده و الأمطار غزيرة ويقول شباط لآذار : ثلاثة منك و أربعة مني لنخلي العجوز تولي .

و الأيام الحسوم تبدأ من 11 آذار ومدتها 6 أو 8 أيام وهي أيام برد و ريح شديدة .

سقوط الجمرات الثلاثة : 

تسقط الجمرة الأولى في20 شباط و إسمها جمرة الهواء فيشعر الناس بدفئ الهواء

والثانية في 27 شباط وإسمها جمرة الماء فيشعر الناس بدفئ الماء

والثالثة في 6 آذار وإسمها جمرة الأرض فيشعر الناس بدفئ الأرض