تقرير للمركزي: بمعدل نمو 26 بالمئة.. زيادة واضحة في الودائع

عرض التقرير الاقتصادي الأسبوعي 5 الصادر عن مصرف سورية المركزي توزيع الودائع حسب نوع الوديعة والجهة المودعة حتى نهاية آب من عام 2020 مظهراً حالة نمو في الودائع تحت الطلب حسب الجهة المودعة لتصل في القطاع العام إلى 1.475 مليار ليرة في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 1.174 مليار ليرة في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو 26%.



كما بلغت الودائع تحت الطلب للمؤسسات 834 مليار ليرة في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ446 مليار ليرة في نهاية عام 2019 محققة معدل نمو 87%، أما من حيث نمو حجم الودائع تحت الطلب للأفراد فقد بلغت الودائع 1.684 مليار ليرة في نهاية شهر آب من عام 2020، وبمعدل نمو 108% مقارنة نهاية عام 2019.



أما فيما يتعلق بودائع التوفير فهي مختصة بالأفراد وقد بلغت 686 مليار ليرة في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ675 مليار ليرة في نهاية عام 2019.



في حين ازدادت الودائع لأجل حسب الجهة المودعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، ففي القطاع العام ازدادت من 429 مليار ليرة إلى 1.106 مليار ليرة ، وودائع المؤسسات من 112 مليار ليرة إلى 175 مليار ليرة، وودائع الأفراد من 708 مليارات ليرة إلى 973 مليار ليرة، وأن مساهمة الأفراد بلغت 48% من إجمالي الودائع، ومساهمة القطاع العام 37% والمؤسسات 15% من إجمالي الودائع في نهاية آب 2020.





الوطن