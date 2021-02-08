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تقرير أمريكي يوثق توسيع قاعدة حميميم بالصور الجوية

أفادت قناة “الحرة” الأمريكية بانتشار صور لأقمار صناعية تُظهر توسيعاً لأحد المدارج الرئيسية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.


ونشرت القناة تقريراً لموقع “The Drive” يشير إلى أن صوراً التُقطت في 14 كانون الأول الماضي، توضح أن روسيا تضيف نحو 300 متراً للمدرج الغربي في القاعدة الجوية.

وحسب مراقبين عسكريين فإن هذا التمديد سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك طائرات الشحن العملاقة وحتى القاذفات بعيدة المدى.

واعتبر التقرير الذي نشره الموقع أن هذا التوسع يشير إلى أن الإضافة الجديدة للمدرج قد تمهد لجعل قاعدة حميميم نقطة انطلاق لهذه الأسلحة الاستراتيجية، في سوريا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلق فيه موسكو على التقارير، كما لم تؤكد أو تنفي صحة الصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية حتى اللحظة.

ونشرت روسيا في حميميم منظومتي دفاع، هما “بانتسير اس1” و”تور إم-2″، تكمن مهتمهما في اعتراض طائرات مسيرة، بالإضافة إلى منظومة “اس 400” الشهيرة.

يشار إلى أن روسيا أنشأت قاعدة حميميم الروسية منتصف عام 2015 في بلدة حميميم في ريف اللاذقية، وتعرضت لعدة اعتداءات من قبل المجموعات المسلحة.