تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
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تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا

بالتزامن مع الكشف عن محادثات تجري في أروقة الإدارة الأمريكية الجديدة حول الوجود الأمريكي في سوريا، أكد تقرير أمريكي على أن واشنطن حريصة على عدم عودة آبار النفط في منطقة شرقي الفرات إلى سيطرة الدولة السورية.

وأفاد التقرير الذي نشره موقع “أمريكان ميليتري نيوز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يبدو أنها في عجلة من أمرها لسحب 900 جندي أمريكي لا يزالون في سوريا.

وقال التقرير: “إن مسؤولي البيت الأبيض يعتبرون أن بقاء هذا العدد القليل نسبياً على مقربة من حقول النفط والغاز في جنوب وشرق البلاد، هدفه القضاء على تنظيم “داعش” وعدم عودة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط والغاز”.

وجاء في التقرير تصريحات للسفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد قال فيها: “على بايدن سحب القوات المتبقية، والتي ساعدت قوات سوريا الديمقراطية في خلق منطقة شبه مستقلة شمال شرق البلاد” مشيراً إلى أن “تنظيم داعش تم احتواؤه إلى حد كبير، وهو ليس في وضع يتيح له تهديد مصالح الولايات المتحدة أو حتى إرسال مقاتلين إلى أوروبا”.

يشار إلى أنه منذ أن استلم جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد العديد من المسؤولين في الإدارة الجديدة بأن سوريا ليست من أولويات بايدن في الشرق الأوسط، لفتين إلى احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتسليم المهمة بأكملها إلى “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”.