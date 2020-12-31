تقرير أمريكي: إيران وافقت على "الخطة الانتقامية" لمقتل قادتها العسكريين

حذّر تقرير استخباراتي أمريكي من أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل القادة العسكريين، الذي قضوا جراء غارة من طائرة أمريكية مسيرة قصفت موكبهم بالعراق، مطلع العام الجاري.



ونقلت شبكة فوكس نيوز عن قائد عسكري أمريكي قوله "إنّ إيران تنوي توجيه "هجمات دقيقة" إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل سليماني".



واعتبر المسؤول أنّ المعلومات حول المخطط الإيراني، تعدّ "الأكثر إثارة للقلق" منذ تنفيذ عملية الاغتيال في الثالث كانون الثاني الماضي.



وأضاف "نرى تخطيطاً لهجمات دقيقة، وخصوصاً في العراق، تتطلب مساعدة إيرانية لتنفيذها"، مشيراً إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان ذلك بمثابة خطة طوارئ أم خطة يتم تفعيلها لأنه قد تمت الموافقة عليها، وهم يمضون قدماً بإعداد جميع تفاصيلها وتنفيذها".



وتاتي المعلومات المسربة بالتزامن مع إرسال الولايات المتحدة لمقاتلات "بي-52" إلى الخليج يوم الثلاثاء، للقيام بمناورات، تهدف بحسب مسؤولين أمريكيين إلى "تحذير إيران من القيام بأي هجمات محتملة ضد الأمريكيين"، مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل القادة العسكريين.