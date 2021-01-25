تقارب فرنسي أمريكي بشأن برنامج إيران النووي والوضع في لبنان

أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أمس، أن باريس سوف تتعاون مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في لبنان.



وقال ماكرون إنه لاحظ خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، "تقارباً كبيراً في وجهات النظر".



وأوضح الرئيس الفرنسي أن التقارب كان واضحاً فيما جائحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الدولي، بحسب "رويترز".



وشدد على أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضرراً من الجائحة.



من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي بايدن عن رغبته في تقوية العلاقات الأمريكية الفرنسية.



وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن بايدن شدد على ضرورة تعزيز العلاقات مع فرنسا، وحلف الناتو وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.