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تفجير ناقلة بريطانية في ميناء جدّة السعودي

تفجير ناقلة بريطانية في ميناء جدّة السعودي

قالت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم إنّ انفجاراً ضرب ناقلة نفط بريطانية قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر ملاحي قوله "إنّ​ انفجار الناقلة جاء نتيجة إصابتها من​ مصدر خارجي".

وأضاف المصدر أنّ الانفجار أدى إلى أضرار مادية بالناقلة من دون أن يؤدي إلى وقوع في أفراد طاقمها المؤلف من 22 بحاراً.

بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الانفجار وقع الأحد، دون الخوض في التفاصيل، وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية على حادثة الانفجار الذي أصاب ميناء ومركز مهمين لتجارة النفط في المنطقة.

وتكررت في الأشهر الأخيرة الهجمات على الناقلات النفطية في البحر الأحمر والخليج، وتلقي السعودية باللوم على إيران والحوثيين في اليمن.