تفاعلات الادوية مع بعض الاطعمة والأعشاب.. احذر منها!

بالتأكيد سألت نفسك يوماً لماذا لا أتناول الطعام مع الدواء؟ ولماذا توجد مواعيد محددة إما بعد أو قبل الأكل؟! وقد تواجهك مشكلة نسيان الجرعات التي عليك تناولها بعد الوجبة، ولكن هل يجوز تناولها مع الطعام؟ وهل للطعام تفاعلات مع الأدوية؟ في هذا المقال تعرف على تفاعلات الادوية مع الاطعمة والأعشاب، ومتى يمكنك تناول الدواء بالجدول.



ما هي تفاعلات الادوية مع الاطعمة ؟



تناول الطعام له تأثير على المعدة ومعدل امتصاص الجسم للدواء، فيؤثر الطعام على الدواء من حيث معدل امتصاص الأمعاء للدواء ويحدث تغيرات في تأثير المادة الفعالة في الدواء.



امتصاص الأمعاء للدواء



بعض الوجبات تسبب بطء امتصاص الدواء داخل الأمعاء، عن طريق:



يزداد تدفق الدم إلى الأمعاء والإفراج عن العصارة الصفراوية أو ما يعرف بالعصارة الصفراء وتغير الرقم الهيدروجيني ، ويمكن أن تؤثر على امتصاص الأمعاء للدواء.





وتوجد بعض الأدوية التي يتم تناولها مع الطعام، خصوصاً مع الحمضيات، لأنها تحتاج إلى بيئة حمضية لتنمو بها، مثل الكبسولات عن طريق الفم لعلاج الالتهابات الفطرية.





في بعض الحالات إفرازات القناة الهضمية والأمعاء، تقلل من تفاعلات الدواء ومن سرعة امتصاصه، لذا بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والتهابات العظام تؤخذ على الريق.



بهذا يكون الغذاء بمثابة حاجز على الأمعاء يمنع من امتصاص الجسم للأدوية، مثل العناصر الغذائية والأطعمة التي تحتوي على عنصري الكالسيوم والحديد والتي تقلل من فاعلية الدواء.



وعلى النقيض فإن هناك بعض الأدوية لمرضى السكري والتي تؤخذ مع الطعام للتقليل من الغثيان والقيء.



7 أطعمة تؤثر على الدواء



لتعرف أكثر عن تفاعلات الأدوية مع الاطعمة عليك معرفة قائمة بالأطعمة التي يفيدك تجنبها، وهي كالتالي:



الجريب فروت



الجريب فروت وبعض الأطعمة الحمضية مثل البرتقال، تسبب بعض المشاكل لأدوية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأدوية الأزمات القلبية ومكافحة العدوى، وفي حالة تناولك لهذه الأدوية فيجب استشارة الطبيب حول تناول عصائر هذه الفواكه، لأنه من الممكن أن تتداخل مع الإنزيمات المستقبلة للدواء في الجهاز الهضمي.



ويؤثر الجريب فروت على هذه الأدوية: أتورفاستاتين و سيكلوسبورين و ديازيبام و فيلوديبين و ميدازولام و نيفيديبين و ساكوينافير و حبوب سيمفاستاتين و فيراباميل.



الخضروات التي تحتوي على فيتامين ك



بعض الخضروات التي تحتوي على فيتامين ك مثل البامية والخضروات الورقية مثل السبانخ، تؤثر على امتصاص أدوية تخثر الدم مثل الوارفارين، وتسبب في زيادة النزيف، لذا لا تتناول الكرفس والقرنبيط واللفت والكرنب، دون إخبار طبيك.



الموز



يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبعض الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مثل العرقسوس، تؤثر على أدوية مثل أدوية النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، ويؤثر على بعض مدرات البول وأدوية مثبطات ومضادات مستقبلات أنجيوتنسين ACE، فيرجى تجنبه أو استشارة الطبيب، كما أن البوتاسيوم يسبب احتباس السوائل في الجسم بسبب احتباس الصوديوم في الجسم.



الحليب



يؤثر الحليب على امتصاص أدوية العظام، وليس الحليب وحده ولكن الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض ويؤثر على امتصاص الجسم للمادة الفعالة في الدواء.



اللحوم



اللحوم غنية بالبروتين، والبروتين بشكل عام يخفض من فاعلية الأدوية التي تستعمل لعلاج الالتهابات البكتيرية، لذا يرجى استشارة الطبيب قبل تناول البروتين عند علاج العدوى البكتيرية مثل علاج ليفودوبا.





المكسرات



احذر من تناول عين الجمل والجوز ودقيق الصويا إن كنت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية، لأن الأطعمة الغنية بالألياف تمنع من امتصاص أدوية تنظيم الغدة الدرقية.



فيتامين ب17



يعرف فيتامين بـ 17 بالثيامين وهو يوجد في المشمش والخوخ وبعض أنواع الفاكهة، كما أنه يوجد في البقوليات مثل الفاصوليا والعدس، ويوجد في الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، وإذا تم تناوله مع مثبطات إنزيم أوكسيديز يؤثر على ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر على دواء تتراسيكلين.



الثوم



يفيد تناول الثوم في الوقاية من الأمراض، ولكن تناول مصابي السيولة للثوم، ومع بعض الأدوية مثل الوارفارين يسبب زيادة النزيف