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تفاصيل الإعلان عن مناقصة الشاي منتهي الصلاحية بصالات السورية للتجارة

أوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة  أسباب إعلان المؤسسة عن مناقصة لبيع كمية 2000 طن من الشاي غير الصالح للاستهلاك البشري لاستخدامه في الأغراض الزراعية والصناعية حصرا (غير الغذائية) ، مشيراً إلى أن هذه الكمية مستوردة منذ العام 2012 وتم طرحها في الأسواق ولم تلق أي اقبال على الشراء من المستهلكين نتيجة نوعيتها القريبة إلى الزهورات من حيث اللون .

ولفت نجم إلى أنه على خلفية ما ذكر أثيرت في وقتها المشكلة ، ومع مرور الوقت انتهت صلاحية المادة في عام 2014 ، وهي كميات كبيرة تشغل المستودعات فما كان أمام المؤسسة بعد تأكدها من صلاحية المادة للأغراض الزراعية والصناعية إلا أن تقوم بشكل رسمي بالاعلان عن مزايدة علنية لبيع هذه الكميات الكبيرة التي تشكل عبئاً على المستودعات ومرور الوقت عليها يتسبب بتلفها وعدم صلاحيتها لأي غرض فتم الإعلان عنها لبيعها كمادة للزراعة أو الصناعة ، وهذا يعوض المؤسسة بمردود مالي بدل الخسارة الكبيرة .

وكانت قد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان وأثارت من خلاله العديد من التساؤلات نظرا لحجم الكمية وكذلك لحاجة المواطنين لهذه المادة المرتفعة بسعرها في الأسواق.