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تغييرات ومدراء جدد في محافظة دمشق

أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات و تكليف مدراء جدد في محافظة دمشق.

وتضمنت القرارات تكليف كل من : 


_ السيد محمد علي عوض مدير لمديرية الشؤون المالية. _ المهندس حسن مصطفى طرابلسي مديراً لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني.


_ المهندس محمد غازي حمامية مديراً لمديرية المركبات والرحبات .


_المهندس اسماعيل فهد قطيفاني مديراً لمديرية الصيانة .

_ السيد حسان علي فندي مديراً لمديرية مالية الأمانة العامة.


_ المهندس حسني سليم الشياح بتسيير أمور مديرية الإشراف


_ المهندس غسان محمد الخطيب بتسيير أمور مديرية الخدمات الفنية .


_ السيدة سحر محمد علي الشلبي بتسيير أمور مديرية الرقابة الداخلية.

 

 

 


الوطن