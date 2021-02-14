تغييرات ومدراء جدد في محافظة دمشق
أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات و تكليف مدراء جدد في محافظة دمشق.
وتضمنت القرارات تكليف كل من :
_ السيد محمد علي عوض مدير لمديرية الشؤون المالية. _ المهندس حسن مصطفى طرابلسي مديراً لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
_ المهندس محمد غازي حمامية مديراً لمديرية المركبات والرحبات .
_المهندس اسماعيل فهد قطيفاني مديراً لمديرية الصيانة .
_ السيد حسان علي فندي مديراً لمديرية مالية الأمانة العامة.
_ المهندس حسني سليم الشياح بتسيير أمور مديرية الإشراف
_ المهندس غسان محمد الخطيب بتسيير أمور مديرية الخدمات الفنية .
_ السيدة سحر محمد علي الشلبي بتسيير أمور مديرية الرقابة الداخلية.
الوطن