تغييرات ومدراء جدد في محافظة دمشق

أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدة قرارات تضمنت تغييرات و تكليف مدراء جدد في محافظة دمشق.



وتضمنت القرارات تكليف كل من :



_ السيد محمد علي عوض مدير لمديرية الشؤون المالية. _ المهندس حسن مصطفى طرابلسي مديراً لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني.



_ المهندس محمد غازي حمامية مديراً لمديرية المركبات والرحبات .



_المهندس اسماعيل فهد قطيفاني مديراً لمديرية الصيانة .



_ السيد حسان علي فندي مديراً لمديرية مالية الأمانة العامة.



_ المهندس حسني سليم الشياح بتسيير أمور مديرية الإشراف



_ المهندس غسان محمد الخطيب بتسيير أمور مديرية الخدمات الفنية .



_ السيدة سحر محمد علي الشلبي بتسيير أمور مديرية الرقابة الداخلية.



الوطن