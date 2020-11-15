تغييرات في عدد من المؤسسات الإعلامية

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من عماد عبد الله سارة وزير الإعلام القرار رقم /1850/ بإسناد وظيفة مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع للسيد أمجد عيسى.



كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1851/ بإسناد وظيفة مدير عام مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي للسيد ماهر عزام.



واصدر السيد وزير الإعلام القرار رقم 591 بتكليف السيد حبيب سلمان مديرا لقناة السورية ، والقرار رقم 589 بتكليف السيد عدنان احمد مديرا لقناة الإخبارية السورية ، والقرار رقم 590 بتكليف السيدة ميسون يوسف بمهام مدير الأخبار المصورة ، والقرار رقم 592 بتكليف السيد مهند منصور بمهام مدير إذاعة دمشق ، والقرار رقم 593 بتكليف السيد علي الخالد بمهام مدير إذاعة سوريانا أف أم ، والقرار رقم 594 بتكليف السيدة ألمى كفارنة بمهام مدير إذاعة صوت الشباب ، والقرار رقم 595 بتكليف السيد زهير فاطرة بتسيير أمور مديرية أخبار الإذاعة ، والقرار 596 بتكليف السيد محمد علي زهرة بمهام مدير مديرية البرامج ..إضافة إلى تكليف السيد احمد الدن بتسيير أمور قناة سورية دراما.



كما اصدر السيد وزير الإعلام القرار رقم 586 بتكليف المهندس أسامة نمير بمهام مدير المعهد التقاني للطباعة والنشر، والقرار رقم 585 بتكليف السيد عارف عبد العلي الهرم بمهام رئيس تحرير صحيفة تشرين ، والقرار رقم 584 بتكليف السيد إياد ونوس معاونا لمدير عام الوكالة العربية السورية للإنباء.



واصدر السيد وزير الإعلام القرار رقم 587 بتكليف السيد مضر ابراهيم بمهام مستشار وزير الإعلام لشؤون الدراسات الإعلامية .



وتعرب وزارة الإعلام عن شكرها وتقديرها لما قدمه الزملاء الذين تم إنهاء مهامهم ، وتتمنى للمديرين والمكلفين الجدد بالنجاح والتوفيق في أعمالهم .





المصدر: وزارة الإعلام