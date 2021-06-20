تغذية سد محردة بدفعة مياه جديدة لدعم الفلاح

أطلقت مديرية الموارد المائية في حماة دفعة جديدة من المياه المخزنة في سد محردة في شبكتي ري الغاب وطار العلا العشارنة بتدفق قدره 8 أمتار مكعبة في الثانية بهدف دعم الفلاحين بالتوسع في الزراعات الصيفية التكثيفية.



وقال المهندس فادي عباس مدير الموارد المائية بحماة لوكالة سانا اليوم إن هذه الدفعة من المياه تأتي استجابة لمطالب المزارعين وتخفيف الأعباء والنفقات المادية المترتبة عليهم نتيجة زراعة المواسم الصيفية من ناحية تأمين مياه بأقل التكاليف الممكنة في ظل ارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه.



ولفت إلى أنه مع إطلاق هذه الدفعة من المياه المخزنة في سد محردة أخذ بعين الاعتبار كمية المياه المتوافرة في السد وضمان الحفاظ على وضع آمن ومستقر فيه بحيث لا ينخفض مخزونه الاستراتيجي عن 80 مليون متر مكعب.