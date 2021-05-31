تعيين سفير جديد لفلسطين في سوريا

عين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدكتور سمير الرفاعي سفيراً لدى الجمهورية العربية السورية خلفا للسفير الراحل محمود الخالدي.



والسفير الجديد الدكتور سمير الرفاعي هو عضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح”.



ونعت السفارة الفلسطينية بدمشق في 17 نيسان الماضي السفير الفلسطيني محمود الخالدي الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.



يذكر أن السفارة الفلسطينية أوضحت في بيان إن “السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق”.